Veríssimo Serrão vai ser homenageado com a Chave de Ouro da Cidade de Santarém

A Câmara de Santarém vai atribuir pela primeira vez a Chave de Ouro da Cidade, a título póstumo, a Joaquim Veríssimo Serrão, anunciou o presidente do município, João Leite, durante a sessão comemorativa do centenário do historiador, nascido a 8 de Julho de 1925, em Santarém.



O Convento de São Francisco, em Santarém, recebeu perto de uma centena de pessoas na tarde de 8 de Julho, para prestar homenagem ao historiador na data precisa em que se cumpriu o centenário do nascimento de Veríssimo Serrão. Muitas foram as personalidades ligadas à vida política, académica e de outros sectores que presenciaram a cerimónia. E não faltou a música pelo Grupo de Guitarra e Canto de Coimbra do Centro Cultural Regional de Santarém, que celebrou recentemente 40 anos de vida.



A tarde contou com duas intervenções sobre a vida e obras historiador, a cargo do bispo de Santarém, D. José Augusto Traquina, e da presidente da Academia Portuguesa da História, Manuela Mendonça. A abrir a sessão discursou o director do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, Martinho Vicente Rodrigues, com o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, a encerrar o programa.



As diversas alocuções enalteceram a vida e obra de um homem que foi um espírito livre e um historiador brilhante e trabalhador incansável. A cerimónia foi promovida pela Câmara Municipal de Santarém, o Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão e a Academia Portuguesa da História.



A sessão teve como um dos destaques o lançamento da 2ª edição da obra A Historiografia Portuguesa, de Joaquim Veríssimo Serrão, em três volumes, escrita em Paris entre 1971 e 1973, apresentada por Miguel Corrêa Monteiro, vice-presidente da Academia Portuguesa da História. Foi ainda apresentada a Revista Mátria XXI, N.º 14, evocativa da efeméride, por Manuela Bento Fialho, com textos de vários especialistas sobre a personalidade e obra de Veríssimo Serrão.



Joaquim Veríssimo Serrão nasceu em Santarém, em 8 de Julho de 1925 e faleceu na cidade natal, em 31 de Julho de 2020. Foi professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, reitor da Universidade de Lisboa e presidente da Academia Portuguesa da História, entre 1975 e 2006. Publicou, desde 1977, uma História de Portugal em XVIII volumes, desde as origens remotas de Portugal e da constituição do Condado Portucalense até ao período do Estado Novo.



Grande parte do seu espólio foi deixado ao município, o que levou à criação do Centro de Investigação Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão, que no dia 31 de Maio comemorou treze anos de vida.