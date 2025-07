Dia aberto no Castro de Vila Nova de São Pedro

O sítio arqueológico de Vila Nova de São Pedro, no concelho de Azambuja, recebeu um Dia Aberto na quinta-feira, 17 de Julho. À semelhança de anos anteriores, realizaram-se visitas guiadas onde os participantes tiveram oportunidade de observar a campanha de escavações deste ano. Ao final da tarde, realizou-se uma refeição pré-histórica com o objectivo de exemplificar e provar a gastronomia do período calcolítico em Vila Nova de São Pedro.



A iniciativa é uma organização do projecto “VNSP 3000 – Vila Nova de São Pedro, de novo - no 3º milénio”, da responsabilidade da Associação dos Arqueólogos Portugueses, do Centro de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e da Fundação para Ciência e Tecnologia, contando com o apoio da Câmara Municipal da Azambuja e da União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa.