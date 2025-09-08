Ministra inaugurou Campus de Saúde em Vila Franca de Xira

Governante criticou a degradação do serviço na Unidade Local de Saúde de VFX, gerida pela mesma equipa que gere o hospital e prometeu manter a maternidade aberta.

O Campus de Saúde da Misericórdia de Vila Franca de Xira foi inaugurado na manhã de segunda-feira, 8 de Setembro.

É uma estrutura que inclui uma unidade de saúde, uma clínica do grupo Luz Saúde, uma residência sénior e em breve uma clínica de fisioterapia e uma parafarmácia do grupo Varela.

Vai ter uma equipa de três centenas de colaboradores e a inauguração contou com a presença do Patriarca de Lisboa, Rui Valério e da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

Na ocasião a governante criticou o rumo que o Hospital Vila Franca de Xira tem tomado e garantiu que o lançamento de uma nova PPP no hospital está para breve.

Ana Paula Martins prometeu também empenhar esforços em manter a maternidade aberta e anunciou uma nova reunião com os presidentes dos cinco municípios servidos pelo hospital.

É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE.