08/09/2025

O MIRANTE TV | 08-09-2025 16:19

Ministra inaugurou Campus de Saúde em Vila Franca de Xira

Governante criticou a degradação do serviço na Unidade Local de Saúde de VFX, gerida pela mesma equipa que gere o hospital e prometeu manter a maternidade aberta.

O Campus de Saúde da Misericórdia de Vila Franca de Xira foi inaugurado na manhã de segunda-feira, 8 de Setembro.

É uma estrutura que inclui uma unidade de saúde, uma clínica do grupo Luz Saúde, uma residência sénior e em breve uma clínica de fisioterapia e uma parafarmácia do grupo Varela.

Vai ter uma equipa de três centenas de colaboradores e a inauguração contou com a presença do Patriarca de Lisboa, Rui Valério e da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

Na ocasião a governante criticou o rumo que o Hospital Vila Franca de Xira tem tomado e garantiu que o lançamento de uma nova PPP no hospital está para breve.

Ana Paula Martins prometeu também empenhar esforços em manter a maternidade aberta e anunciou uma nova reunião com os presidentes dos cinco municípios servidos pelo hospital.

É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE.

Campus de Saúde inaugurado em Vila Franca de Xira
Campus de Saúde inaugurado em Vila Franca de Xira
Estrutura da Misericórdia de VFX nasceu no local do antigo hospital Reynaldo dos Santos.
