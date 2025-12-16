O MIRANTE TV | 16-12-2025 12:34
Alunos do Politécnico de Tomar colocaram questões ao presidente da Assembleia da República
José Pedro Aguiar-Branco respondeu a questões de estudantes num encontro que durou perto de duas horas.
O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, esteve à conversa com estudantes no Instituto Politécnico de Tomar. O encontro, integrado na iniciativa “Parlamento Próximo”, decorreu na tarde de segunda-feira, 15 de Dezembro. Ao longo de perto de duas horas, José Pedro Aguiar-Branco respondeu a diversas questões lançadas pelos alunos num ambiente descontraído e bem-disposto.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Vale Tejo
10-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar