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O MIRANTE TV | 23-03-2026

Luís Ribeiro assume presidência dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior

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Luís Miguel Ribeiro é o novo presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior. A nova direcção tomou posse no sábado, 21 de Março, na sede da corporação, sucedendo a António Quevedo. Os novos órgãos sociais iniciam agora funções para um novo mandato.

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