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O MIRANTE TV | 02-04-2026

Igrejas e capelas do Sardoal decoradas para celebrar a Semana Santa

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Os tradicionais tapetes de flores de Sardoal voltam a enfeitar as capelas e igrejas do concelho, nas celebrações da Semana Santa e Páscoa.

Cerca de vinte igrejas e capelas, na vila do Sardoal e nalgumas aldeias do concelho, encontram-se decoradas com os tradicionais tapetes feitos à base de pétalas de flores e verduras naturais com desenhos alusivos à época da Semana Santa e Páscoa, dando vida a uma tradição da vila.
Os tapetes de flores são feitos pela população e evidenciam o empenho com que a comunidade se envolve na Semana Santa. A visita às capelas e igrejas pode ser feita até ao fim do dia domingo de Páscoa, 5 de Abril.

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