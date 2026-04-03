Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho

Concelho de Alpiarça assinalou o seu 112.º aniversário com um conjunto de iniciativas que destacaram a valorização da história local e o reconhecimento do mérito.

O município de Alpiarça celebrou, no dia 2 de Abril, 112 anos de elevação a concelho com várias actividades culturais, sociais e institucionais. Um dos momentos mais marcantes foi a inauguração do novo edifício do Arquivo Municipal de Alpiarça, uma infraestrutura renovada e considerada estratégica para a preservação e valorização da memória do concelho.

Outro ponto alto das comemorações foi a cerimónia de entrega de medalhas municipais, que distinguiu pessoas e entidades pelo seu contributo para o concelho de Alpiarça.