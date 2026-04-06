O MIRANTE TV | 06-04-2026
Mação celebrou o Dia do Concelho com inaugurações e homenagens
O município de Mação celebrou o Dia do Concelho com um programa que incluiu três inaugurações, homenagens a personalidades e momentos culturais.
O município de Mação homenageou figuras que marcaram a história do concelho e inaugurou três espaços públicos durante as celebrações do Dia do Concelho, esta segunda-feira, 6 de Abril. De manhã, nos Paços do Concelho, decorreu o hastear das bandeiras e a actuação do grupo "Os Macaenses". Seguiram-se a inauguração do Espaço Memória Elvino Pereira, que preserva o gabinete do antigo presidente da câmara durante 21 anos, e a inauguração da Biblioteca António Manuel Silva, em Cardigos, instalada no Espaço Cidadão. À tarde, o Cine-Teatro recebeu o nome de Francisco Serrano. A noite ficou reservada para um espectáculo de humor e uma Noite de Fados Especial Mação.
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