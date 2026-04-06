O MIRANTE TV | 06-04-2026
Tradição da bênção dos barcos cumpriu-se no feriado de Constância
A procissão de Nossa Senhora da Boa Viagem e bênção dos barcos voltaram a constituir pontos altos das Festas do Concelho de Constância.
A Procissão de Nossa Senhora da Boa Viagem voltou a constituir um dos pontos altos das Festas do Concelho de Constância e marca, ano após ano, a segunda-feira de Páscoa, feriado municipal. Das cerimónias religiosas faz também parte a tradicional bênção dos barcos, que contou com a presença de cerca de 20 embarcações.
Durante as cerimónias, a Associação Filarmónica Montalvense 24 de Janeiro acompanhou os momentos oficiais e circulou pela festa. O presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira, agradeceu a presença de todos e sublinhou que a bênção é a parte mais importante da festa, independentemente de quem é crente.
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