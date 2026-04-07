Presidente da República ouve famílias afectadas pelas intempéries em Ourém

O Presidente da República, António José Seguro, visitou famílias afectadas pelas recentes tempestades no concelho de Ourém. Na localidade da Sorieira, freguesia de Seiça, o Presidente deslocou-se a uma habitação onde parte da parede caiu e o telhado foi destruído, tendo no local a proprietária e outras famílias partilhado o impacto do mau tempo nas suas vidas. O Chefe de Estado deixou palavras de apoio e apelou à esperança, sublinhando também o trabalho da câmara de Ourém no acompanhamento das situações.