O MIRANTE TV | 07-04-2026
Presidente da República ouve famílias afectadas pelas intempéries em Ourém
António José Seguro esteve numa habitação destruída na Sorieira e ouviu relatos de moradores que aguardam apoio para recuperar as suas casas.
O Presidente da República, António José Seguro, visitou famílias afectadas pelas recentes tempestades no concelho de Ourém. Na localidade da Sorieira, freguesia de Seiça, o Presidente deslocou-se a uma habitação onde parte da parede caiu e o telhado foi destruído, tendo no local a proprietária e outras famílias partilhado o impacto do mau tempo nas suas vidas. O Chefe de Estado deixou palavras de apoio e apelou à esperança, sublinhando também o trabalho da câmara de Ourém no acompanhamento das situações.
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