uma parceria com o Jornal Expresso
07/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 07-04-2026

Presidente da República ouve famílias afectadas pelas intempéries em Ourém

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

António José Seguro esteve numa habitação destruída na Sorieira e ouviu relatos de moradores que aguardam apoio para recuperar as suas casas.

O Presidente da República, António José Seguro, visitou famílias afectadas pelas recentes tempestades no concelho de Ourém. Na localidade da Sorieira, freguesia de Seiça, o Presidente deslocou-se a uma habitação onde parte da parede caiu e o telhado foi destruído, tendo no local a proprietária e outras famílias partilhado o impacto do mau tempo nas suas vidas. O Chefe de Estado deixou palavras de apoio e apelou à esperança, sublinhando também o trabalho da câmara de Ourém no acompanhamento das situações.

Relacionados
Presidente da República acompanha situação de famílias afectadas pelas tempestades em Ourém
Presidente da República acompanha situação de famílias afectadas pelas tempestades em Ourém
António José Seguro esteve numa habitação destruída na Sorieira e ouviu relatos de moradores que aguardam apoio para recuperar as suas casas.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Vale Tejo
    01-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região