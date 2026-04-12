uma parceria com o Jornal Expresso
12/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 12-04-2026

Sardoal assinala Dia Nacional dos Moinhos com caminhada, artesanato e jogos tradicionais

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os Moinhos de Entrevinhas, no Sardoal, receberam no sábado, 11 de Abril, dezenas de pessoas para celebrar do Dia Nacional dos Moinhos.

Os Moinhos de Entrevinhas, no Sardoal, receberam no sábado, 11 de Abril, dezenas de pessoas para celebrar do Dia Nacional dos Moinhos. O dia arrancou com o Percurso Pedestre do Pão e Vinho, uma caminhada de 9,5 quilómetros pela paisagem rural e pelo património etnográfico local, com passagem pela Capela da Senhora da Lapa, pelas azenhas na Ribeira das Sarnadas e pelas vinhas da Quinta do Vale do Armo. Junto aos moinhos, uma feira de artesanato reuniu bancas de bijutaria, leques tradicionais, artigos em madeira e bolos tradicionais. O espaço contou ainda com jogos tradicionais, como o jogo da malha, o jogo das argolas, o jogo do galo e o jogo da corda.

Relacionados
Sardoal assinala Dia Nacional dos Moinhos com caminhada, artesanato e jogos tradicionais
Sardoal assinala Dia Nacional dos Moinhos com caminhada, artesanato e jogos tradicionais
Os Moinhos de Entrevinhas, no Sardoal, receberam no sábado, 11 de Abril, dezenas de pessoas para celebrar o Dia Nacional dos Moinhos.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Vale Tejo
    08-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região