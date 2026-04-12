O MIRANTE TV | 12-04-2026
Sardoal assinala Dia Nacional dos Moinhos com caminhada, artesanato e jogos tradicionais
Os Moinhos de Entrevinhas, no Sardoal, receberam no sábado, 11 de Abril, dezenas de pessoas para celebrar do Dia Nacional dos Moinhos.
Os Moinhos de Entrevinhas, no Sardoal, receberam no sábado, 11 de Abril, dezenas de pessoas para celebrar do Dia Nacional dos Moinhos. O dia arrancou com o Percurso Pedestre do Pão e Vinho, uma caminhada de 9,5 quilómetros pela paisagem rural e pelo património etnográfico local, com passagem pela Capela da Senhora da Lapa, pelas azenhas na Ribeira das Sarnadas e pelas vinhas da Quinta do Vale do Armo. Junto aos moinhos, uma feira de artesanato reuniu bancas de bijutaria, leques tradicionais, artigos em madeira e bolos tradicionais. O espaço contou ainda com jogos tradicionais, como o jogo da malha, o jogo das argolas, o jogo do galo e o jogo da corda.
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