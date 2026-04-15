O MIRANTE TV | 15-04-2026
João Maria Ferreira: o olhar de um artista sobre Santarém e o Ribatejo
Entre o desenho, a pintura, a escultura e o ensino, João Maria Ferreira, artista escalabitano, afirma uma obra marcada pela figura humana, pela honestidade criativa e pela ligação, ainda em construção, a Santarém e à região ribatejana. Hoje celebra-se o Dia Mundial da Arte.
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Entre o desenho, a pintura, a escultura e o ensino, João Maria Ferreira, artista escalabitano, afirma uma obra marcada pela figura humana, pela honestidade criativa e pela ligação, ainda em construção, a Santarém e à região ribatejana. Uma conversa a propósito do Dia Mundial da Arte que se assinala esta quarta-feira, 15 de Abril.
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