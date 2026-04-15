João Maria Ferreira: o olhar de um artista sobre Santarém e o Ribatejo

Dia da Arte: João Maria Ferreira e o seu olhar sobre Santarém e o Ribatejo

Entre o desenho, a pintura, a escultura e o ensino, João Maria Ferreira, artista escalabitano, afirma uma obra marcada pela figura humana, pela honestidade criativa e pela ligação, ainda em construção, a Santarém e à região ribatejana. Uma conversa a propósito do Dia Mundial da Arte que se assinala esta quarta-feira, 15 de Abril.