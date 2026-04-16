uma parceria com o Jornal Expresso
16/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 16-04-2026

Exercício com matérias perigosas mobilizou meios de socorro em Samora Correia

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Acção decorreu na manhã de 15 de Abril e envolveu várias entidades, com condicionamentos de trânsito na zona.

Um simulacro de acidente de viação envolvendo um veículo pesado de transporte de matérias perigosas (ADR) realizou-se na manhã de 15 de Abril, na Estrada das Vagonetas, em Samora Correia, junto ao parque de veículos pesados.
O exercício, que implicou um cenário com duas vítimas, uma delas mortal, teve como objectivo testar e reforçar a capacidade de resposta dos meios de emergência, bem como melhorar a coordenação entre as diferentes entidades envolvidas em cenários de protecção e socorro.
No local estiveram operacionais de várias valências da Guarda Nacional Republicana (GNR), dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, da Protecção Civil de Benavente e da empresa Atlantic Cargo.

Relacionados
Exercício com matérias perigosas mobilizou meios de socorro em Samora Correia
Exercício com matérias perigosas mobilizou meios de socorro em Samora Correia
Acção decorreu na manhã de 15 de Abril e envolveu várias entidades, com condicionamentos de trânsito na zona.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Vale Tejo
    15-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região