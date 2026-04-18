uma parceria com o Jornal Expresso
18/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 18-04-2026

Santarém celebra identidade com novo mural no Jardim da República

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara de Santarém assinalou, no sábado, 18 de Abril, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, com a inauguração do mural `Ode a Santarém´.

A Câmara de Santarém assinalou, no sábado, 18 de Abril, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, com a inauguração do mural `Ode a Santarém´, localizado no muro na envolvente do Jardim da República, junto à Rua 31 de Janeiro. Da autoria do artista João Maria Ferreira, natural de Santarém, a obra nasce de uma ligação próxima ao território e traduz, numa linguagem contemporânea, elementos que fazem parte da identidade de Santarém, como o Tejo, o património e a cultura ribatejana.
Segundo nota do município, o mural foi pensado para dialogar com o espaço onde se insere, respeitando o enquadramento urbano e acrescentando uma nova dimensão visual a uma zona emblemática da cidade. “Valorizar o nosso património é afirmar quem somos e projectar Santarém no futuro. Este mural é um exemplo disso mesmo: talento local ao serviço da nossa identidade e da forma como queremos viver a cidade”, diz o presidente do município, João Leite, citado em nota de imprensa.

Relacionados
Santarém celebra identidade com novo mural no Jardim da República
Santarém celebra identidade com novo mural no Jardim da República
A Câmara de Santarém assinalou, no sábado, 18 de Abril, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, com a inauguração do mural `Ode a Santarém´, localizado no muro na envolvente do Jardim da República, junto à Rua 31 de Janeiro.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Vale Tejo
    15-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região