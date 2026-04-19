População de Tomar volta a dizer “sim” à Festa dos Tabuleiros e a Mário Formiga como mordomo

A cidade de Tomar voltou a dizer "Sim" à Festa dos Tabuleiros, com a população a aprovar a realização da edição de 2027 e a escolher Mário Formiga como mordomo, pela segunda vez consecuctiva. Perante a forte adesão popular, a reunião teve de ser transferida do Salão Nobre para a Praça da República, onde centenas de pessoas decidiram entre os dois candidatos apresentados: Mário Formiga e Francisco Madureira. Entre aplausos, emoção e o grito colectivo de “Viva a Festa”, a tarde ficou ainda marcada pelos discursos do novo mordomo e o presidente Tiago Carrão.