Scalabis Night Race encheu as ruas de Santarém

Evento envolve uma caminhada de 5 quilómetros e uma corrida de 10 quilómetros, para além de actividades para os mais novos, e é um grande momento de convívio popular.

Santarém recebeu milhares de atletas e caminhantes na tarde e noite de sábado, 18 de Abril, em mais uma edição da W Shopping Scalabis Night Race. Um evento organizado pelos Scalabis Night Runners que envolve uma caminhada de 5 quilómetros e uma corrida de 10 quilómetros, para além de actividades para os mais novos.

Durante as provas, não faltaram os habituais apontamentos musicais e de dança em vários pontos da cidade, a emblemática passagem pela antiga Escola Prática de Cavalaria e até o habitual abastecimento de vinho tinto na Taberna do Quinzena. No final houve pampilhos e bifanas para retemperar forças e muita música e convívio entre os participantes.

Miguel Mascarenhas (Kiprun Pro Team) foi o primeiro, seguido por César Soares (Atlético Clube da Póvoa de Varzim) e Hugo Rodrigues (UR Charneca). Em femininos triunfou Adriana Coelho (Industrial Desportivo Vieirense), seguida de Miriam Martins (Ingleses Futebol Clube) e Aliona Gutu (Triatlo Fundação Salesianos).