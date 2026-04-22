Mini-autocarro é aposta para melhorar a mobilidade em Rio Maior

Município de Rio Maior implementou um serviço de transporte público urbano que vai servir a zona industrial e diversos pontos dentro da cidade. Até final de Maio as viagens são gratuitas.

A Câmara de Rio Maior inaugurou esta quarta-feira, 22 de Abril, a Rede de Mobilidade MOVE+, um serviço de transporte público rodoviário que visa melhorar a mobilidade na cidade. A apresentação contou com a presença do presidente da câmara, Filipe Santana Dias (PSD), e de outros membros do executivo, tendo sido realizada uma viagem inaugural que passou por várias paragens do circuito.

O projecto representa um investimento de cerca de 200 mil euros, que inclui o miniautocarro com 18 lugares, os postos de paragem e o sistema de bilhética. Os totens de sinalização das paragens são alimentados a energia solar, sem custos adicionais para o município. O serviço opera apenas em dias úteis e estrutura-se em dois circuitos matinais pelas zonas industriais, seguidos de percurso urbano durante o resto do dia, com regresso às zonas industriais ao final da tarde para transportar trabalhadores. A operação ficará a cargo da própria autarquia.

Até final de Maio, a utilização é gratuita, para que os utentes possam experimentar o serviço sem se sentirem impedidos de o fazer. Ainda assim, será obrigatória a emissão de bilhete ou passe. O atendimento para emissão de passe está disponível no Cineteatro Municipal de Rio Maior, de terça a sexta-feira. O sistema tarifário prevê isenção para jovens até aos 23 anos, titulares do Cartão Geração+ RM, cidadãos com mais de 65 anos, reformados e pessoas com deficiência.

Filipe Santana Dias justificou o projecto com as carências de mobilidade num concelho "com uma população muito envelhecida", sublinhando que a rede pretende "dar mobilidade às pessoas dentro do perímetro da cidade". O autarca ressalvou que o serviço funciona ainda em modo piloto, admitindo a sua expansão "caso se justifique".

