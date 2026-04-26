O MIRANTE TV | 26-04-2026
Vila Nova da Barquinha assinala 25 de Abril com cerimónias, desporto e música
Programa conta com várias iniciativas ao longo do dia, desde corridas, concertos e workshops.
As comemorações do 25 de Abril em Vila Nova da Barquinha começaram com o tradicional hastear da bandeira e um mini-concerto da Banda dos Bombeiros Voluntários, na Praça da República, seguido de intervenções do presidente da câmara, Manuel Morato, e do presidente da assembleia municipal, António Ribeiro, tendo ambos sublinhado a importância de manter as conquistas e memória de Abril viva. As comemorações incluíram ainda a Caminhada e a Corrida da Liberdade, havendo ao longo da tarde várias actividades e actuações musicais.
Relacionados
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1767
22-04-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1767
22-04-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1767
22-04-2026
Capa Vale Tejo
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
22-04-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região