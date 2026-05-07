O MIRANTE TV | 07-05-2026 15:30
Momentos de aflição: o vídeo do salto militar em Tancos que fez um morto
Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra o momento em que dois militares paraquedistas sofreram um acidente durante um salto de formação em Tancos, no dia 5 de Maio. Um dos miltares acabou por falecer esta tarde de quinta-feira no Hospital de São José.
Relacionados
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1769
06-05-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1769
06-05-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1769
06-05-2026
Capa Vale Tejo
06-05-2026
Especiais de O MIRANTE
06-05-2026
Leia nesta edição o suplemento Centro Vivo - Revitalização do Centro Histórico e Ribeira de Santarém
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região