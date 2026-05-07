Momentos de aflição: o vídeo do salto militar em Tancos que fez um morto

Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra o momento em que dois militares paraquedistas sofreram um acidente durante um salto de formação em Tancos, no dia 5 de Maio. Um dos miltares acabou por falecer esta tarde de quinta-feira no Hospital de São José.