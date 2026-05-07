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Sociedade | 07-05-2026 14:17

Morreu paraquedista envolvido em queda em Tancos

Morreu paraquedista envolvido em queda em Tancos
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Furriel Ismael José Silva Lamela, natural de Barcelos, estava internado em Lisboa depois de uma queda durante um salto de paraquedas numa acção de formação. Exército abriu processo de averiguações para apurar as causas do acidente.

Um dos militares paraquedistas envolvidos numa queda durante uma acção de formação em Tancos, concelho de Vila Nova da Barquinha, morreu esta quinta-feira, 7 de Maio, anunciou o Exército Português. A vítima é o furriel Ismael José Silva Lamela, natural de Barcelos, distrito de Braga, que se encontrava internado no Hospital de São José, em Lisboa. Segundo o Exército, o óbito foi declarado às 12h20. O militar encontrava-se em morte cerebral.
O acidente ocorreu na manhã de terça-feira, 5 de Maio, durante a execução de um salto de paraquedas em Tancos, no distrito de Santarém. As circunstâncias que levaram à queda ainda estão a ser apuradas, tendo o Exército determinado a abertura de um processo de averiguações. Um segundo militar envolvido no acidente permanece internado no Hospital de Leiria, encontrando-se estável e sob observação, adiantou à Lusa o porta-voz do Exército.
Em comunicado, o Exército Português refere que, desde o primeiro momento, foram accionados mecanismos de apoio à família do militar, incluindo acompanhamento psicológico. O ramo lamenta “profundamente este trágico desfecho” e apresentou condolências à família, amigos e camaradas do furriel Ismael José Silva Lamela.
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