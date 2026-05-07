uma parceria com o Jornal Expresso
07/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 07-05-2026 15:30

Momentos de aflição: o vídeo do salto militar em Tancos que fez um morto

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra o momento em que dois militares paraquedistas sofreram um acidente durante um salto de formação em Tancos, no dia 5 de Maio. Um dos miltares acabou por falecer esta tarde de quinta-feira no Hospital de São José.

Relacionados
Morreu paraquedista envolvido em queda em Tancos
Morreu paraquedista envolvido em queda em Tancos
Furriel Ismael José Silva Lamela, natural de Barcelos, estava internado em Lisboa depois de uma queda durante um salto de paraquedas numa acção de formação. Exército abriu processo de averiguações para apurar as causas do acidente.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Vale Tejo
    06-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    06-05-2026
    Leia nesta edição o suplemento Centro Vivo - Revitalização do Centro Histórico e Ribeira de Santarém
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região