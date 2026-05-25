O MIRANTE TV | 25-05-2026 17:51
Combate a incêndio no armazém da DHL promete arrastar-se pela noite dentro
Segundo incêndio no espaço de um mês deixou apreensivos os trabalhadores do armazém. Um bombeiro caiu e ficou ferido.
Um bombeiro caiu e sofreu ferimentos ligeiros no combate ao incêndio que, pela hora de almoço desta segunda-feira, 25 de Maio, deflagrou no armazém da DHL em Vialonga.
Foi o segundo incêndio no edifício no espaço de um mês e as chamas atingiram elevadas proporções.
Além da DHL desta vez também a empresa vizinha Ontime foi afectada.
O edifício ficou totalmente destruído e o incêndio continuava activo ao final da tarde, com os bombeiros a prever que o combate às chamas se arraste noite dentro.
É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE
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