Funeral do presidente da Assembleia de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz realizou-se na manhã desta quinta-feira.

Dezenas no último adeus a Osvaldo Pires

Dezenas de pessoas, incluindo autarcas, dirigentes associativos, escuteiros e figuras do concelho de Vila Franca de Xira despediram-se na manhã desta quinta-feira, 2 de Julho, de Osvaldo Pires, figura acarinhada do concelho.

Osvaldo Pires, 55 anos, morreu de cancro e era presidente da Assembleia de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz.

A missa realizou-se na Igreja de Alhandra e o corpo seguiu para cremação na Póvoa de Santa Iria.

Na sua última entrevista pública, a O MIRANTE em Janeiro deste ano, Osvaldo Pires dizia não ter medo da morte mas de deixar de poder ouvir o som dos pássaros e o riso das crianças. Deixa mulher e dois filhos.