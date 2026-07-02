O MIRANTE TV | 02-07-2026 14:09
Dezenas no último adeus a Osvaldo Pires
Funeral do presidente da Assembleia de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz realizou-se na manhã desta quinta-feira.
Dezenas de pessoas, incluindo autarcas, dirigentes associativos, escuteiros e figuras do concelho de Vila Franca de Xira despediram-se na manhã desta quinta-feira, 2 de Julho, de Osvaldo Pires, figura acarinhada do concelho.
Osvaldo Pires, 55 anos, morreu de cancro e era presidente da Assembleia de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz.
A missa realizou-se na Igreja de Alhandra e o corpo seguiu para cremação na Póvoa de Santa Iria.
Na sua última entrevista pública, a O MIRANTE em Janeiro deste ano, Osvaldo Pires dizia não ter medo da morte mas de deixar de poder ouvir o som dos pássaros e o riso das crianças. Deixa mulher e dois filhos.
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