O MIRANTE TV | 14-07-2026 11:39
Cavalos morrem atropelados por intercidades perto de Riachos
Um leitor de O MIRANTE enviou um vídeo para a nossa redacção onde se vê o teatro das operações do atropelamento mortal de dois cavalos perto da estação de Riachos, concelho de Torres Novas.
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