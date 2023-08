Alverca é o berço da aviação em Portugal mas foi eliminada da solução para o novo aeroporto

Alverca tem orgulho em ser o berço da aviação em Portugal. Isso fica claro nos cartazes de informação do centenário da infraestrutura aérea, nos aviões em rotundas rodoviárias e no espaço museológico. Alverca sabe da importância na região do ter a OGMA-Embraer e Lisboa sabe a importância da atividade MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) no universo da TAP-Portela. O governo reconhece nas palavras a relevância do setor “fabril” do cluster aeronáutico na riqueza do país e no desenvolvimento de tecnologias de ponta, mas esquece-o nos atos.

Os alverquenses e os lisboetas, em particular e os portugueses, em geral, têm o direito de ser informados quanto ao presente e às perspetivas de futuro do cluster aeronáutico nacional, em função das soluções aeroportuárias. Mas não o foram. Nem a CTI lhe deu qualquer relevo na avaliação. Mas a equipa de desenvolvimento do HUB Alverca-Portela deu atenção. E bem diferenciada. Reuniu com a empresa OGMA para dar a conhecer a solução e auscultar as suas necessidades. O cluster aeronáutico é central na nossa solução, é até uma das bandeiras. A CTI não liga ao custo e prazo do aeroporto, muito menos ao cluster aeronáutico. Tem muita ambição (virtual), o resto são pormenores de somenos, mesmo quando é dívida de Portugal é para se pagar (um azar não ser virtual).

Observemos então o cluster aeronáutico no presente. A infraestrutura aérea em Alverca é do Estado. Vejamos a atual pista. Em primeiro lugar, ela não tem a largura asfaltada (pista + berma) necessária. Dispõe de 45m quando o mínimo é 60m, mas o ideal é 75m, conveniência que deriva dos grandes aviões de carga com quatro motores, tanto os civis como os militares não aspirarem poeira fora da largura da pista. Por isso a Airbus, nas suas principais instalações, casos de Toulouse, Hamburgo e Sevilha dispõe da largura de 75m.

Vejamos agora a cota da pista. Ela é bastante baixa. A CTI preocupou-se com a nova pista que estará dois metros acima do Terreiro do Paço; contudo, estranho, omitiu o que terá de fazer com a atual se não houver a solução HUB Alverca-Portela. Será que ela não terá de ser subida? Será que a subida não será encargo do Estado? Será que o controlo aéreo deixará de ser encargo do Estado? É que com o HUB Alverca-Portela tudo isto é resolvido a custo da concessão VINCI.