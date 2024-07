Um mau exemplo que também é de proximidade e veio para ficar À margem/opinião Foto: DR partilhe no Facebook Esta semana um texto com fotos de O MIRANTE foi censurado por uma rede social por ter várias denúncias dos denominados defensores dos animais. Um campino montado no seu cavalo é motivo de indignação para muitos leitores de O MIRANTE que assim fizeram com que o robot da rede social eliminasse a notícia.

Esta semana um texto com fotos de O MIRANTE foi censurado por uma rede social por ter várias denúncias dos denominados defensores dos animais. Um campino montado no seu cavalo é motivo de indignação para muitos leitores de O MIRANTE que assim fizeram com que o robot da rede social eliminasse a notícia. Não é caso único. E a defesa dos animais está a chegar a este ponto: montar um cavalo já é considerado uma agressão a um animal. Não vem mal ao mundo, que as mentalidades mudem e as tradições também acompanhem a evolução da sociedade. Mas censurar, e considerar uma agressão animal montar um cavalo, dá que pensar até onde é que podemos chegar na luta dos que defendem as tradições contra aqueles que querem acabar com elas. No final é mais que certo que todos vamos entender-nos como já aconteceu noutros tempos quando o mundo evoluiu para aquilo que é hoje. Até lá muitos "à margem" serão escritos de um lado e do outro da barricada, com palavras e outras vezes com simples denúncias, quem sabe algumas apenas por capricho de pessoas que detestam o mundo livre e democrático que vivemos, e está espelhado diariamente na comunicação social e nas redes sociais.