Autarcas dão nega a intenção de desanexar Alverca e Sobralinho

Alverca do Ribatejo e o Sobralinho vão continuar a ser uma união de freguesias. Os autarcas daquela assembleia de freguesia chumbaram, na noite de 24 de Novembro, a proposta para se dar início ao processo de desanexação das duas localidades.

A proposta, apresentada pela CDU, foi chumbada com os votos contra do CDS e de um eleito da Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT). O Partido Socialista e dois eleitos da Nova Geração abstiveram-se e assim os votos favoráveis da CDU e Bloco de Esquerda não foram suficientes para fazer passar a proposta.

A noite ficou marcada pela forte adesão da comunidade à sessão - perto de meia centena de moradores - e pela surpresa nos sentidos de voto, em particular da Nova Geração, que votou de forma diferente do sentido de voto manifestado na semana anterior, na vizinha união da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, onde uma proposta semelhante foi aprovada com os votos favoráveis da maioria das bancadas, à excepção do PS.



*Noticia com desenvolvimento na edição impressa de O MIRANTE