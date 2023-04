Presidente da Câmara de Benavente teve alta hospitalar

O presidente do município de Benavente, Carlos Coutinho, teve alta hospitalar esta sexta-feira, dia 7 de Abril. O autarca está de repouso absoluto em casa, por decisão médica. O estado de saúde do autarca está estável e em recuperação. Recorde-se que Carlos Coutinho sofreu um Acidente Vascular Cerebral na quarta-feira, dia 5 de Abril, quando estava em casa com a família. Foi depois internado no Hospital do SAMS, em Lisboa, e regressou hoje a casa.