Abandono do pavilhão da Nersant incomoda presidente da Câmara de Torres Novas

O presidente da Câmara de Torres Novas está preocupado com o estado de degradação e falta de utilização do pavilhão de exposições da Associação Empresarial da Região de Santarém - Nersant, que caiu num estado de abandono há mais de uma década. Pedro Ferreira admite que esta é uma questão que tem incomodado os eleitos locais e a população de Torres Novas. O autarca socialista garantiu que “há uma preocupação latente sobre a não utilização do pavilhão” que “entrou num silêncio” profundo, uma vez que apenas o auditório da Nersant naquele concelho “tem tido alguma actividade”.

Pedro Ferreira sublinha que já transmitiu ao presidente da Nersant, Domingos Chambel, “a tristeza” que sente pelo facto de o pavilhão não estar a ter actividade. O autarca assegura que “tem vindo a ser aprofundado um projecto para a utilização daquele pavilhão” que envolve, além do município e da Associação Empresarial da Região de Santarém, um conjunto de outras entidades, nomeadamente a escola profissional.

Sem adiantar grandes pormenores acerca do projecto que segundo garantiu está em desenvolvimento, o presidente do município revelou que na calha está a criação de uma academia tecnológica (que pode vir a ter outra designação) perspectivando-se a criação de um espaço de formação tecnológica “diferente do que existe na região”. Para a sua concretização o autarca disse que espera que possam ser aproveitados fundos comunitários para não acarretar verbas significativas para a câmara municipal ou a Nersant.

Tal como O MIRANTE noticiou, a associação empresarial atravessa momentos financeiros conturbados que já puseram em causa o pagamento atempado de ordenados de funcionários. O antigo pavilhão de feiras em Torres Novas é para a Nersant um estorvo que representa custos desde que as iniciativas que ali decorriam foram deslocalizadas para outros concelhos, nomeadamente para Santarém. Já em 2019, na altura da presidência de Salomé Rafael, se falava em dar uma nova vida ao pavilhão, requalificando-o e convertendo-o num centro de inovação tecnológico para servir o tecido empresarial, mas o projecto nunca chegou a sair do papel.

O pavilhão da Nersant em Torres Novas foi construído ao abrigo de um protocolo entre a associação e a câmara que envolveu, por parte da autarquia, a cedência de uma parcela de terreno. Sobre o protocolo existente, que já foi revisto duas vezes, Pedro Ferreira disse que tem que ser “reanalisado” para que possa melhor servir as duas partes, o público e a região.