Ministra não comenta sobre ser afastada pela CAP da Feira da Agricultura

Maria do Céu Antunes disse esta sexta-feira, 26 de Maio, a O MIRANTE que não vale a pena falar no assunto.

A ministra da Agricultura não comenta a decisão dos dirigentes da CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal não convidarem membros do Governo, incluindo Maria do Céu Antunes, para a inauguração da Feira Nacional da Agricultura, no sábado, 3 de Junho, no CNEMA, em Santarém. Questionada por O MIRANTE esta sexta-feira, 26 de Maio, à margem da apresentação do projecto “Aire e Candeeiros Culinary Center”, na praia fluvial dos Olhos d'Água, em Alcanena, Maria do Céu Antunes respondeu que “não vale a pena falar no assunto nem responder sobre isso”, afirmou a O MIRANTE, saindo para o almoço com os restantes convidados.

Como O MIRANTE noticiou na edição desta semana a CAP apresentou o programa da Feira Nacional de Agricultura e anunciou que o certame será inaugurado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e, a exemplo do que tem acontecido noutras iniciativas organizadas pela CAP, não foi convidado nenhum membro do Governo, em “mais uma forma de dizer que o sector está descontente com a actuação do executivo liderado pelo socialista António Costa.