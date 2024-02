Declarações do vice de Torres Novas sobre urgência do hospital motivam coro de críticas da oposição

O socialista, também confrontado pelo presidente da ULS, defendeu-se dizendo que a oposição quis fazer uma leitura errada das suas palavras e que nunca pôs em causa a qualidade dos profissionais de saúde.



As declarações do vice-presidente na Câmara de Torres Novas, Luís Silva, em entrevista a O MIRANTE sobre a urgência básica do

hospital da cidade não caíram bem à oposição que, na última reunião do executivo municipal, fez um ataque cerrado ao autarca socialista. O PSD disparou primeiro demonstrando “repúdio” e afirmando que alguém que quer ser candidato à presidência da câmara não

pode proferir tamanhas “aberrações”. Também o vereador independente do movimento P'la Nossa Terra se confessou “incomodado” com as palavras de Luís Silva.

Na entrevista ao nosso jornal, quando questionado se foi bem tratado durante o período em que esteve internado no hospital da

cidade, onde há serviços que nem sempre funcionam, Luís Silva disse ter sido bem tratado pelos profissionais de saúde, mas lamentou que aquela urgência só sirva para “receitar aspirina”. Acrescentou ainda que quando o estado de saúde é delicado o doente é

encaminhado para outro hospital e que, na sua óptica, foi um erro construírem-se três hospitais no Médio Tejo.

Assim que lhe coube a vez da palavra, Luís Silva disse que nunca pôs nem põe em causa “os profissionais

do centro hospitalar e do hospital [de Torres Novas] em especial. Estive lá recentemente e sei bem a qualidade dos profissionais que lá estão”, vincou, repudiando qualquer leitura errada que os seus opositores políticos queiram retirar das suas palavras.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.