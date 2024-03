PS, AD e Chega dividem mandatos de deputados por Santarém

PS, AD e Chega repartiram equitativamente os nove lugares atribuídos pelo círculo eleitoral de Santarém na Assembleia da República, nas eleições legislativas deste domingo, 10 de Março, o que constitui um resultado inédito. Os deputados eleitos por Santarém foram os seguintes: Alexandra Leitão (PS); Hugo Costa (PS); Mara Lagriminha (PS); Eduardo Oliveira e Sousa (AD), João Moura (AD), Isaura Morais (AD); Pedro Frazão (Chega); Pedro Correia (Chega); Luísa da Costa Macedo (Chega).

Nos resultados provisórios no distrito de Santarém, o PS ficou à frente com 27,83 % (69.745 votos), seguindo-se a coligação Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM) com 27,29 % (68.391 votos) e o Chega com 23,33 % (58.469 votos).

Bloco de Esquerda com 4,46 % (11.185 votos) e CDU com 4,12 % (10.323 votos) foram as outras forças políticas que ficaram acima da fasquia dos 10 mil votos, mas mais uma vez não conseguiram eleger deputados por Santarém, à semelhança do que já tinha acontecido em 2022. Nas eleições legislativas de 2022, recorde-se, o PS elegeu 5 deputados por Santarém, o PSD 3 e o Chega 1.

O PS venceu na maior parte dos concelhos do distrito e a AD em municípios que o PSD gere sozinho ou em coligação, como Rio Maior, Ourém, Mação e Alcanena e também em Ferreira do Zêzere. Mais relevante é o facto de o Chega ter sido o partido mais votado em dois municípios tradicionalmente de esquerda: Benavente (CDU) e Salvaterra de Magos (PS).