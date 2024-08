A última reunião de câmara de Ricardo Gonçalves

Presidente da Câmara de Santarém preside hoje à última reunião do executivo antes da suspensão do mandato

“É uma reunião especial que não é fácil para mim”. Estas foram as primeiras palavras de Ricardo Gonçalves na reunião do executivo da Câmara de Santarém desta sexta-feira , 30 de Agosto, a última a que presidiu antes da suspensão do mandato, por si pedida.

O autarca não escondeu a emoção e as lágrimas afloraram aos olhos, perante uma sala de sessões lotada, na sua maioria por jornalistas e funcionários do município.

Ricardo Gonçalves vai assumir a presidência do Instituto Português do Desporto e da Juventude, a convite do novo Governo. João Teixeira Leite, até agora vice-presidente, assume a liderança do executivo e deverá ser o candidato do PSD nas eleições de 2025.