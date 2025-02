Presidente de VFX em silêncio sobre polémica com Ana Sofia Antunes

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, reagiu com surpresa aos insultos que se ouviram no Parlamento à ex-secretária de estado da inclusão, Ana Sofia Antunes, mas prefere não comentar o caso. A O MIRANTE o autarca diz não fazer sentido comentar a situação uma vez que o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, já o fez publicamente.

Pedro Nuno Santos, recorda-se, disse hoje que o partido “não vai compactuar com o desrespeito” do Chega, na sequência dos insultos que ocorreram durante o debate dedicado à inclusão no ensino superior.

Pedro Nuno Santos condenou as declarações da deputada do Chega, Diva Ribeiro, que acusou a socialista Ana Sofia Antunes, que é cega, de só conseguir “intervir em assuntos que, infelizmente, envolvem deficiência" e o Grupo Parlamentar dos socialistas já informou que vai levar a questão à conferência de líderes.