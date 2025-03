Pedro Gameiro alvo de carta anónima no dia em que O MIRANTE publicou a sua entrevista como candidato à câmara

No dia em que O MIRANTE publicou uma entrevista de duas páginas com Pedro Gameiro, um sítio online sediado em Coruche publicou informações mirabolantes contidas numa carta anónima que foi posta a circular nesse dia. Pedro Gameiro conseguiu que o texto fosse apagado mas no dia a seguir já estava outra vez online.

No dia 27 de Fevereiro, dia em que saiu para a bancas a edição impressa de O MIRANTE, que publicou uma entrevista de duas páginas com Pedro Gameiro, chegou à redacção dos jornais online Notícias do Sorraia e Mais Ribatejo uma carta sem assinatura denunciando Pedro Gameiro como uma espécie de "malfeitor", acusando-o, segundo soubemos pelo próprio, de práticas de crimes como lavagem de dinheiro. Algumas acusações que estão na carta foram referidas apenas no Notícias do Sorraia (NS) mas apagadas pouco tempo depois devido a um telefonema de Pedro Gameiro que manifestou ao responsável pelo sítio o desagrado pelas notícias falsas que estavam a ser difundidas pela referida publicação.

No dia a seguir o texto voltou a ser publicado e, até agora, segundo Pedro Gameiro, não obteve qualquer justificação ou satisfação sobre as razões que levaram o site a republicar uma matéria que já tinha sido apagada.

O MIRANTE falou com João Dinis, responsável pelo sítio, no dia de fecho desta edição, e tentou saber como é que o NS tinha chegado à conclusão que o texto anónimo que lhe caiu nas mãos merecia credibilidade ao ponto de ser noticiado. Tentámos que nos desse informações sobre as suas fontes, mas não obtivemos qualquer resultado. João Dinis escusou-se argumentando que "isto ainda vai dar uma grande volta" e que "dará pano para mangas". Quanto à identificação do autor da carta não adiantou qualquer informação dizendo que não falava destes assuntos ao telefone.

Embora a carta anónima não tenha chegado à redacção de O MIRANTE, sabemos que o conteúdo é grave e põe em causa a honra e a honorabilidade de Pedro Gameiro, fazendo acusações que dificilmente alguém poderá provar e que parecem mirabolantes para quem conhece o autarca, agora candidato a líder da autarquia.

Assembleia Municipal ignorou carta anónima

A publicação do texto, que já tinha sido retirado do ar, aconteceu no dia seguinte, horas antes do início de uma assembleia municipal que decorreu em Santo Estevão. O MIRANTE foi o único jornal presente na assembleia, mas o assunto não foi discutido para grande surpresa de quem já sabia da polémica. Confrontado no dia seguinte com o facto de o assunto não ter despertado discussão entre os autarcas dos vários partidos, Pedro Gameiro respondeu que talvez tivesse sido uma má estratégia, mas que recebeu solidariedades de quase todos os grupos políticos ali representados. Pondo de parte a possibilidade de o NS não ter uma grande visibilidade editorial em Benavente, é difícil mesmo assim acreditar que a palavra não tenha passado de boca em boca, e o assunto não tenha sido referido por desconhecimento. A verdade é que o grupo de autarcas do Partido Socialista deixou passar uma boa oportunidade de esclarecer aquilo que parece um ataque terrorista a Pedro Gameiro, que atinge todos os autarcas da equipa socialista, e prova que no concelho de Benavente o Partido Socialista continua a "toque de caixa", como aconteceu ainda recentemente quando era liderado pelo vereador Pedro Pereira, que entretanto saiu de cena.