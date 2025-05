Funcionária da Câmara da Chamusca fala de assédio moral depois de estar meses a olhar para as paredes sem trabalho

Algumas semanas depois do presidente da Câmara da Chamusca, Paulo Queimado (PS), ter mandado encerrar os serviços numa sexta-feira para realizar um convívio de trabalhadores, no âmbito do Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação, a munícipe Isabel dos Santos foi à assembleia municipal queixar-se de ter sido empurrada para as piscinas municipais durante meses, onde esteve a olhar para as paredes e sem trabalho. Na sessão que reuniu os autarcas das várias freguesias do concelho, e que se realizou a 29 de Abril, Isabel dos Santos falou de assédio moral e pediu contas sobre o modo de funcionamento do gabinete de apoio psicológico que o município terá em funcionamento.

“Sofro de problemas de depressão e ouvi dizer que existe neste município um gabinete de apoio para a saúde mental. Gostaria de saber os horários, onde se situa e quem lá está para dar apoio (…) Estive meses fechada na piscina municipal a olhar para as paredes, sem ter trabalho. Eu que enterrei uma filha há 22 anos e fui dar com a minha mãe morta há 10. Deixaram-me na piscina a olhar para as paredes sem trabalho. Há qualquer coisa que está errada neste gabinete de apoio (…) É sempre bom relembrar os mais distraídos ou os mais esquecidos que assédio moral é crime, assédio moral é crime”, disse, terminando a sua intervenção com palavras de incentivo à democracia e à liberdade. Paulo Queimado, sobre este assunto, foi parco em palavras, referindo apenas que “tem todo o gosto” em reencaminhar a munícipe ao gabinete que faz o acompanhamento psicológico dos funcionários.

Recorde-se que o encontro dos funcionários em dia de trabalho, a 11 de Abril, gerou muita polémica na vila com queixas de ex-funcionários do município por terem sido descriminados enquanto desempenhavam as suas funções. Um deles foi Armando Sousa Mira, que foi durante vários anos responsável pela Protecção Civil na Chamusca. “Quem tão mal trata trabalhadores, digo mesmo, massacra os mesmos com atitudes ao estilo da antiga ‘PIDE’, perseguições, escorraçados, postos de lado, com colaboração de bufos acarinhados por alguém, a levar e a trazer recadinhos, depois os trabalhadores são arrumados para os campos de futebol, motoristas de pesados de passageiros postos de lado, operadores de máquinas afastados a toda a força, animadores e coordenadores de cultura e teatros sem nada para fazer. (…) Eu fui, enquanto estive como Coordenador da Protecção Civil, ‘preso’ num gabinete por mim pensado, desenvolvido, montado e que serviu de referência para montar muitos no Ribatejo e alguns no Alto Alentejo (…)”, escreveu num comentário partilhado nas suas redes sociais.

O MIRANTE tem dado conta de alguns casos onde o município é acusado de discriminação, como o do encarregado-geral da autarquia, Fernando Brás, ou o do coveiro Jorge Sequeira, que trabalhou de graça e sem férias durante quase uma década. Fernando Brás foi o funcionário que Paulo Queimado “chutou” para um gabinete das instalações do campo de jogos da Chamusca há mais de sete anos. É o único encarregado geral da autarquia e foi para o campo de jogos gerir umas obras que iam começar naquele espaço, mas até agora as obras não começaram. Aparentemente foi só um pretexto para o retirarem do antigo gabinete onde desempenhava o cargo de encarregado-geral. Desde essa altura que faz a gestão do seu tempo de trabalho sem trabalhar.