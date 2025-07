PS distrital mantém apoio a Pedro Gameiro apesar de polémica da mesquita

A Federação Distrital do PS de Santarém reafirma o apoio à candidatura de Pedro Gameiro à Câmara de Benavente. A posição do candidato sobre a construção de uma mesquita em Samora Correia gerou críticas internas.

A Federação Distrital do Partido Socialista de Santarém afirma manter a confiança na candidatura de Pedro Gameiro à presidência da Câmara Municipal de Benavente, independentemente de o cabeça-de-lista se ter manifestado contra a construção de uma mesquita em Samora Correia.

Recorde-se que a posição assumida por Pedro Gameiro, bem como a presença de autarcas do PS na manifestação contra a instalação da mesquita na Avenida O Século, causaram desconforto entre alguns militantes e figuras socialistas a nível nacional. A polémica levou à demissão de António Rabaça como eleito do PS na Assembleia Municipal de Benavente, tendo este já participado na última reunião do órgão na qualidade de independente.