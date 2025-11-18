Vereadora do Chega engana-se a votar proposta de delegação de competências em Azambuja

Ana Sofia Pires diz ter votado, “por lapso”, favoravelmente a proposta que permite ao presidente da Câmara de Azambuja decidir sozinho contratos públicos até ao montante máximo permitido.

A vereadora do Chega na Câmara de Azambuja, Ana Sofia Pires, votou, por engano, favoravelmente a proposta de delegação de competências que viabiliza que contratos públicos até 748 mil euros, o máximo permitido por lei, possam ser decididos directamente pelo presidente daquele município. A proposta, posta a deliberação na reunião de 3 de Novembro, foi aprovada com os votos favoráveis do PS, CDU e Chega, e os votos contra do PSD.

Ana Sofia Pires fez saber na reunião pública de 18 de Novembro que se enganou no sentido de voto e que no final da reunião pediu para que fosse feita alteração, o que não foi possível. “Por lapso meu e por ser tudo novidade e falta de alguma destreza no levantamento do braço aquando da votação do ponto sete gostaria de manifestar que o voto seria um voto contra”, disse.

Pela primeira vez a integrar um executivo municipal, depois de a cabeça-de-lista do Chega, Inês Louro, ter apresentado renúncia ao mandato, Ana Sofia Pires era a número dois da lista daquele partido à Câmara de Azambuja.

Os dois vereadores do PSD, em declaração de voto, consideram que o valor é excessivo e impede que o executivo municipal seja ouvido em matérias relevantes.

