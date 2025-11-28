Ex-presidente garante transição legal e PS exige responsabilidades ao executivo da Póvoa e Forte da Casa

Socialistas criticam o actual executivo da Junta da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa pelo atraso no pagamento de salários, classificando a situação como “inadmissível”. A antiga presidente defende que os acessos bancários mudam com a tomada de posse e que não podia usar credenciais pessoais.

O Partido Socialista manifestou a sua “total solidariedade” para com os trabalhadores da Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, que continuam sem receber o salário do mês de Novembro. Em comunicado, o PS considera “absolutamente inaceitável” a situação e acusa o actual executivo de falta de acção.

Os socialistas rejeitam a justificação avançada pelo presidente da Junta, que atribuiu o atraso à ausência de códigos de acesso bancário deixados pelo anterior executivo. Para o PS, esta explicação é “irresponsável” e “inadmissível”, sobretudo quando estão prestes a cumprir-se quatro semanas desde a tomada de posse do novo executivo.

A O MIRANTE a anterior presidente da união de Freguesias, Ana Cristina Pereira (PS) diz que passou a pasta ao actual presidente no dia 30 de Outubro e que os acessos bancários mudam assim que entram novos executivos nomeadamente tesoureiro e edil. Diz a autarca que o actual executivo teve quase um mês para regularizar a situação junto da instituição bancária e sublinha que não ia dar os seus acessos para fazer os actuais pagamentos porque não é legal.

Em comunicado o PS exige que o actual executivo, presidido por António José Inácio (Coligação Nova Geração), se retrate nas declarações,faça o pagamento imediato dos salários em atraso e assuma responsabilidades

“A dignidade dos trabalhadores e o funcionamento da Junta de Freguesia não podem ser postos em causa por falta de competência ou vontade política. O tempo das desculpas acabou. É hora de agir”, conclui a nota socialista.



