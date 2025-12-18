Tiago Prestes acusa vereador Rui Martinho de tentar fazer negócios com o município da Chamusca

Teve muitas surpresas na política? Não tive muitas, mas tive uma que me vai marcar para sempre pela negativa. Foi nestas eleições e envolve o actual vereador Rui Martinho, que na altura ainda era presidente da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande. Quando temos uma ideia sobre uma pessoa e depois descobrimos que ela é exactamente o contrário fica-se surpreendido.

O que se passou? O senhor Rui Martinho veio aqui a minha casa, em Outubro de 2024, um ano antes das eleições, dizer-me que se iria candidatar por um movimento independente e que contava com o apoio do PSD. Desejei-lhe as maiores sortes e ele ofereceu-me alguns cargos caso vencesse as eleições. Queria que fosse presidente de uma comissão de honra que ele viria a montar, que assumisse o cargo de director-geral da empresa intermunicipal RSTJ e ainda o cargo de presidente da Associação do Eco Parque do Relvão. Para além disso ainda me ofereceu 20 mil euros para desenvolver projectos turísticos do Casal Vale Formoso. Fiquei a olhar para ele e disse-lhe que não me imaginava nesse filme. Provavelmente esperava que dissesse mais alguma coisa.

Mas entretanto o PSD contactou-o? Sim, e perguntaram-me se tinha interesse em voltar a candidatar-me como cabeça-de-lista à presidência do município. Fiquei muito admirado, porque o senhor Rui Martinho disse-me que tinha o apoio do PSD. Eu disse-lhes que sim, mas que o então presidente de junta estava a contar com o apoio do partido. Eles mantiveram a decisão. Entretanto, perto do Natal desse ano, fui convidado pelo senhor Rui Martinho para ir a uma reunião na sede da junta de freguesia onde também estava o actual vereador do movimento independente João Santos. Enfim, quiseram reforçar aquilo que já me tinham oferecido e que relativamente à questão da minha associação, em vez de oferecer 20 mil euros, ofereciam 25 mil.

O que disse nessa altura? Que não se fazem negócios com o município da Chamusca. Disse-lhes também que tinha um convite do PSD para me recandidatar e que com esta postura deles o mais certo era aceitar. Voltamos à questão da dignidade. O nosso concelho precisa de pessoas com princípios e valores. Não de pessoas com ambições políticas que são capazes de passar por cima de qualquer coisa ou qualquer um. Orgulho-me de não vender a alma ao diabo.