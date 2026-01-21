António Torrão diz que regressava de reunião quando parou carro da câmara para fazer compras

Vereador da CDU admitiu ter usado viatura municipal para ir comprar “bens de primeira necessidade” a um hipermercado no Cartaxo quando regressava de uma reunião em Santarém. PSD apresenta queixa-crime e diz que os carros da câmara não servem para facilitar a vida pessoal de ninguém.

O vereador da CDU na Câmara de Azambuja, António Torrão, está no centro de uma polémica após ter sido confrontado na última reunião pública do executivo municipal pelos vereadores do PSD acerca da utilização de uma viatura daquela autarquia para fins pessoais.

O PSD de Azambuja informou que vai apresentar queixa-crime no Ministério Público contra António Torrão por utilização de uma viatura municipal para a realização de compras pessoais, a 7 de Janeiro, num hipermercado localizado no município vizinho do Cartaxo. Facto que o vereador com pelouros assumiu publicamente na reunião. “Sim, é verdade”, disse o autarca comunista, explicando que tinha tido uma reunião em Santarém e que parou a viatura no Cartaxo, “para comprar bens de primeira necessidade”.

“Se vinha no caminho que mal faria?”, prosseguiu, explicando que seguiu depois, na mesma viatura, para a sua residência em Aveiras de Cima, no concelho de Azambuja. António Torrão acusou o PSD de o ter como “foco”, fazendo dele “um alvo a abater”. As acusações foram rejeitadas pelos vereadores sociais-democratas, Margarida Lopes e Luís Benavente que sublinharam que “as viaturas da câmara não existem para facilitar a vida pessoal de ninguém” e que “quando um eleito local utiliza um carro da câmara como se fosse seu está a passar uma mensagem gravíssima: a de que confunde o cargo com a propriedade, o serviço público com conforto pessoal”.

Em comunicado pessoal, posterior ao do PSD, António Torrão frisou que não foi “de propósito às compras” e que desse modo, “não foi prejudicado ou honorado o município”. Referiu ainda que o PSD teve como objectivo atingir o seu “bom nome e dignidade”, garantindo continuar a trabalhar “com honestidade”.