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Política | 12-06-2026 18:01

Aprovada proposta do Chega sobre reactivação das entradas de touros em Santarém

Aprovada proposta do Chega sobre reactivação das entradas de touros em Santarém
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Câmara de Santarém unânime na recuperação de uma antiga tradição

O executivo da Câmara de Santarém aprovou, por unanimidade, uma proposta do vereador do Chega, Pedro Correia, para elaboração de um estudo de viabilidade para recuperação da antiga tradição das entradas de touros em Santarém, nos dias de corridas.
Pedro Correia referiu que a tauromaquia arrasta multidões, com consequentes ganhos para a economia local, propondo que fosse avaliada a possibilidade de se recuperarem as entradas de touros desde as Ómnias até à Monumental Celestino Graça.
A proposta mereceu “concordância absoluta” do presidente da câmara, João Leite, que informou já ter pensado também nessa possibilidade. “Se não for em Março de 2027, será no limite em Março de 2028”, por altura das Festas de São José, garantiu o presidente, sublinhando que há medidas de segurança que têm de ser acauteladas.
Também o vereador do PS, Nuno Domingos, concordou com a ideia, acrescentando que essa medida podia ser complementada com outras actividades alusivas a essa tradição de outros tempos, quando os touros eram conduzidos pelos campinos, atravessando a cidade até à praça onde seriam lidados.

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