uma parceria com o Jornal Expresso
17/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 17-06-2026 10:20

Autarcas de Alenquer divididos sobre contratos dos transportes escolares

Autarcas de Alenquer divididos sobre contratos dos transportes escolares
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Chumbo da minuta dos contratos dos transportes escolares em reunião de Câmara de Alenquer gerou críticas das freguesias socialistas e independentes. Enquanto algumas juntas contestam a decisão, na União das Freguesias de Alenquer surgem dúvidas sobre a gestão e os critérios de quilometragem do serviço.

Após o chumbo, em reunião de Câmara de Alenquer, da proposta de minuta do contrato a celebrar com as juntas de freguesia do concelho no âmbito dos transportes escolares, as freguesias presididas por autarcas socialistas e duas juntas independentes emitiram um comunicado conjunto a lamentar a decisão, afirmando que “chumbar os transportes escolares é chumbar as crianças, as famílias e as freguesias”.
Já a Assembleia de Freguesia de Alenquer, que tinha na ordem de trabalhos a aprovação do contrato dos transportes escolares a celebrar com a Câmara, acabou por aprovar a proposta. O presidente da União das Freguesias de Alenquer, Micael Correia, eleito pela coligação Todos, manifestou dúvidas quanto à forma como é feita a gestão dos transportes escolares no concelho.
O autarca referiu que, contrariamente aos anos anteriores, a receita com a prestação deste serviço diminuiu cerca de 30 mil euros, apesar de existir apenas menos um aluno a transportar. A junta dispõe de uma pessoa afecta exclusivamente ao transporte escolar, duas carrinhas e regista ainda mais despesa devido ao aumento dos combustíveis.
“Sugeri à Câmara a revisão do preço por quilómetro e da aferição dos quilómetros que são comunicados, para que seja um processo mais claro e transparente. Esta minuta é sempre votada de olhos fechados, não sabemos quantos quilómetros vamos fazer e isso tem impacto nas contas”, afirmou em assembleia de freguesia.

Notícia completa numa edição impressa de O MIRANTE

Relacionados
Quilómetros sem verificação travam contratos dos transportes escolares em Alenquer
Quilómetros sem verificação travam contratos dos transportes escolares em Alenquer
Proposta relativa aos contratos interadministrativos com as juntas de freguesia para assegurar os transportes escolares foi chumbada em reunião de Câmara de Alenquer. O PSD criticou a falta de mecanismos de verificação dos quilómetros reportados pelas freguesias e lamentou a ausência de respostas a pedidos de esclarecimento feitos há um mês.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Vale Tejo
    17-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região