Quilómetros sem verificação travam contratos dos transportes escolares em Alenquer

Proposta relativa aos contratos interadministrativos com as juntas de freguesia para assegurar os transportes escolares foi chumbada em reunião de Câmara de Alenquer. O PSD criticou a falta de mecanismos de verificação dos quilómetros reportados pelas freguesias e lamentou a ausência de respostas a pedidos de esclarecimento feitos há um mês.

Foi chumbada, em reunião de Câmara de Alenquer, a proposta relativa à minuta dos contratos interadministrativos a celebrar com as Juntas/Uniões de Freguesia, no âmbito dos transportes escolares para o ano lectivo de 2026/2027.

O vereador do PSD, Francisco Guerra, questionou o executivo sobre a forma como é feito o controlo dos quilómetros reportados pelas juntas, sublinhando não se tratar de uma questão de confiança ou desconfiança, mas sim de transparência e rigor.

A vereadora com o pelouro da Educação, Cláudia Luís, acabou por dizer que os dados comunicados pelas freguesias não são verificados através de GPS ou no terreno e que se baseiam na “boa-fé” e na relação institucional com as juntas.

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