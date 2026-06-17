Política | 17-06-2026 10:21
Quilómetros sem verificação travam contratos dos transportes escolares em Alenquer
Proposta relativa aos contratos interadministrativos com as juntas de freguesia para assegurar os transportes escolares foi chumbada em reunião de Câmara de Alenquer. O PSD criticou a falta de mecanismos de verificação dos quilómetros reportados pelas freguesias e lamentou a ausência de respostas a pedidos de esclarecimento feitos há um mês.
Foi chumbada, em reunião de Câmara de Alenquer, a proposta relativa à minuta dos contratos interadministrativos a celebrar com as Juntas/Uniões de Freguesia, no âmbito dos transportes escolares para o ano lectivo de 2026/2027.
O vereador do PSD, Francisco Guerra, questionou o executivo sobre a forma como é feito o controlo dos quilómetros reportados pelas juntas, sublinhando não se tratar de uma questão de confiança ou desconfiança, mas sim de transparência e rigor.
A vereadora com o pelouro da Educação, Cláudia Luís, acabou por dizer que os dados comunicados pelas freguesias não são verificados através de GPS ou no terreno e que se baseiam na “boa-fé” e na relação institucional com as juntas.
Notícia completa para ler numa edição impressa de O MIRANTE
Relacionados
Autarcas de Alenquer divididos sobre contratos dos transportes escolares
Chumbo da minuta dos contratos dos transportes escolares em reunião de Câmara de Alenquer gerou críticas das freguesias socialistas e independentes. Enquanto algumas juntas contestam a decisão, na União das Freguesias de Alenquer surgem dúvidas sobre a gestão e os critérios de quilometragem do serviço.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1775
17-06-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1775
17-06-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1775
17-06-2026
Capa Vale Tejo
17-06-2026
Especiais de O MIRANTE
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região