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Política | 17-06-2026 10:21

Quilómetros sem verificação travam contratos dos transportes escolares em Alenquer

Quilómetros sem verificação travam contratos dos transportes escolares em Alenquer
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Proposta relativa aos contratos interadministrativos com as juntas de freguesia para assegurar os transportes escolares foi chumbada em reunião de Câmara de Alenquer. O PSD criticou a falta de mecanismos de verificação dos quilómetros reportados pelas freguesias e lamentou a ausência de respostas a pedidos de esclarecimento feitos há um mês.

Foi chumbada, em reunião de Câmara de Alenquer, a proposta relativa à minuta dos contratos interadministrativos a celebrar com as Juntas/Uniões de Freguesia, no âmbito dos transportes escolares para o ano lectivo de 2026/2027.
O vereador do PSD, Francisco Guerra, questionou o executivo sobre a forma como é feito o controlo dos quilómetros reportados pelas juntas, sublinhando não se tratar de uma questão de confiança ou desconfiança, mas sim de transparência e rigor.
A vereadora com o pelouro da Educação, Cláudia Luís, acabou por dizer que os dados comunicados pelas freguesias não são verificados através de GPS ou no terreno e que se baseiam na “boa-fé” e na relação institucional com as juntas.
Notícia completa para ler numa edição impressa de O MIRANTE
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