Ausência de António Inácio inflama assembleia de freguesia sobre estacionamento pago na Póvoa de Santa Iria

Dezenas de moradores da Póvoa de Santa Iria estão contra o estacionamento pago na cidade e mostraram a sua revolta na assembleia de freguesia extraordinária convocada para discutir este tema. Tendo em conta a importância do assunto e o impacto que terá na carteira dos moradores, caiu mal a ausência do presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, António Inácio, eleito pela coligação PSD/IL, por se encontrar de férias no estrangeiro. Quem assumiu a presidência foi a vogal do executivo, Rosa Barral, braço-direito do presidente, que leu um comunicado do próprio edil a dar conta, mais uma vez, de que não será tomada posição a favor ou contra as tarifas de estacionamento, uma vez que o assunto ainda está em consulta pública até 16 de Julho.

Vários moradores manifestaram o seu desagrado e levantaram questões ao executivo numa reunião que decorreu no auditório da Escola D. Martinho Vaz de Castelo Branco, na Póvoa de Santa Iria. Foi o caso de Eduardo Silveira, que perguntou afinal qual é o objectivo da instalação dos parquímetros.

O eleito pelo Chega na Assembleia de Freguesia de Vialonga, Fernando Fernandes, morador no Forte da Casa e amigo de António Inácio, como fez questão de frisar, criticou a ausência do autarca, dizendo mesmo que lhe faltou coragem para estar presente e enfrentar a população, além de não assumir uma posição clara sobre se é ou não a favor da intenção da Câmara de Vila Franca de Xira em taxar o estacionamento.

A associação cívica Os Amigos do Forte também marcou a sua posição. Eduardo Vicente recordou que, ao longo dos anos, não foi acautelada a previsão do aumento do número de viaturas e que não faz sentido avançar para o estacionamento pago sem resolver problemas como criar mais bolsas de estacionamento, analisar se os transportes públicos estão ou não a responder às necessidades actuais e a concessão a privados das tarifas, sendo que quem faz o investimento inicial é a própria câmara.

António Infante, também da associação cívica, classificou o documento que está em discussão pública como “não sendo um verdadeiro plano de mobilidade, mas de zonamento e taxação de espaço público para estacionamento automóvel”, sublinhando “que a construção de casas e mais casas é um dos principais factores para não se resolver o problema do estacionamento”.

Pedidos de demissão marcaram final da reunião

A assembleia contou com várias intervenções do público desfavoráveis ao estacionamento pago. Alguns moradores abandonaram a sessão descontentes com a não tomada de posição de António Inácio sobre se o assunto e pediram a sua demissão.

No que diz respeito às posições das bancadas da assembleia, Marco Santos, da CDU, disse estar contra a transformação do estacionamento num negócio e João Bernardo, do Livre, perguntou se a alternativa aos problemas é apenas instalar parquímetros, não considerando, por exemplo, transportes públicos adequados às necessidades.

Bruno Marquitos, da coligação Nova Geração (PSD/IL), recordou que o programa eleitoral da coligação referia estacionamento regulado, o que é diferente do pagamento, mas não excluiu essa hipótese, até porque votaram a favor da medida. Já o PS, através de Luís Prazeres, disse tomar boa nota das queixas dos moradores, comprometendo-se a fazê-las chegar à câmara e apelando aos residentes que submetam as dúvidas e opiniões oficialmente na consulta pública.

A bancada do Chega foi a mais assertiva. O eleito Francisco Fonseca disse que o partido é contra o estacionamento pago e instou várias vezes o executivo a tomar uma posição de sim ou não, a favor ou contra, o que nunca chegou a acontecer. No entanto, após as suas intervenções, os eleitos do Chega no executivo de António Inácio, Alexandre Reis e Júlio Runa, disseram também estar contra. Francisco Fonseca desafiou o executivo a realizar um referendo para ouvir a população, mas o assunto não teve seguimento.