Roques CVES comemora meio século com apresentação de um semi-reboque inovador

Empresa recebeu meia centena de clientes de todo o país, nas instalações em Santarém, para apresentar o novo semi-reboque com sistema de refrigeração autónomo e 100% eléctrico. Acompanhar a evolução do mercado e apresentar soluções benéficas aos clientes são objectivos para manter.

A Roques CVES (Comércio de Veículos, Equipamentos e Serviços) assinalou meio século de vida com um dia aberto, nas suas instalações em Santarém, para cerca de meia centena de clientes e parceiros provenientes de vários pontos do país. O convite serviu para apresentar um novo semi-reboque com sistema de refrigeração autónomo e 100% eléctrico, que ainda não está disponível no mercado nacional mas que provavelmente estará nos primeiros meses de 2022.

Em dia de aniversário a administração, funcionários, parceiros e clientes sentaram-se à mesa em ambiente de festa num almoço servido pela equipa da Quinta da Feteira e que também contou com a presença de O MIRANTE.

João Pedro Roque, da direcção comercial da empresa, explica que a transformação que está a acontecer nos transportes implica que haja uma constante adaptação à evolução do mercado e que a Roques CVES vai continuar a acompanhar as inovações e colocar os clientes em contacto com as novas soluções que vão surgindo.

O empresário revela que o novo semi-reboque vai fazer a diferença a vários níveis, nomeadamente em termos de acondicionamento dos produtos, facilidade de condução e ambiente. O equipamento, que resulta de uma parceria entre Chereau e a AddVolt, vai permitir transportar produtos dentro de um sistema de refrigeração totalmente autónomo e 100% eléctrico. “O motor que refrigera é alimentado por uma bateria e não por combustível. Para além disso, o veículo é mais pequeno, com cerca de 10 metros, menos três do que o habitual, o que permite conduzi-lo com muito mais facilidade, sobretudo dentro das cidades”, refere.

A Roques CVES é uma empresa que importa e distribui em Portugal equipamentos de várias marcas conceituadas. A Chereau, no sector dos frigoríficos, a Benalu, nos pisos móveis ou basculantes, e a Fruehauf são as principais parceiras. Todos os equipamentos são vendidos para o mercado nacional.

João Pedro Roque garante que, embora a Roques CVES seja líder de mercado, não existe uma procura incessante por essa distinção. “A liderança do mercado acontece naturalmente, principalmente se tivermos como foco a satisfação do nosso cliente e a qualidade dos produtos que disponibilizamos”, vinca.

Na Roques CVES trabalham cerca de três dezenas de pessoas distribuídas entre os departamentos de mecânica, comercial e administrativo.