Miguel Borges começa último mandato com criticas ao Governo

O presidente da Câmara do Sardoal, que tomou posse para o último mandato, teme que o futuro seja complicado porque está previsto um grande corte nas verbas transferidas pelo Estado para o orçamento municipal. São menos 370 mil euros, que faz mossa num concelho pequeno. O autarca social-democrata espera pelo menos que a politiquice que o afectou nos últimos quatro anos seja erradicada.

Miguel Borges tomou posse para o último mandato ainda dorido da politiquice de que tanto se queixou ao longo dos últimos quatro anos. O problema do autarca do PSD que, por momentos, achou que ia perder as eleições devido a um erro informático, tem a ver com as redes sociais, onde tem sido atacado. O que mais está a preocupar o presidente são as verbas com um corte previsto nas transferências do Estado para o orçamento municipal na casa dos 370 mil euros.

Temendo um futuro menos risonho por causa do corte nas verbas Miguel Borges diz que é preciso encontrar as melhores soluções “perante tão grande redução”. Sobre a politiquice que o tem afectado conta para já com a solidariedade do líder da oposição. Pedro Duque admite os ataques políticos, mas diz que são de pessoas afastadas das cúpulas dos partidos. “As pessoas saberão decidir e sabem que a política no Sardoal não é isso”.

Miguel Borges, no seu discurso de tomada de posse, chamou cobarde e miserável a politiquice que foi feita nas redes sociais “com uma violência verbal e outras situações nunca vistas” no concelho, o que, sublinha, tornaram os últimos quatro anos dolorosos para muitos. O autarca não exclui dessa responsabilidade nenhuma força política porque directa ou indirectamente foram culpadas ou pactuaram com o que chamou uma lamentável forma de estar. A situação, salienta, tende, cada vez mais, a afastar os jovens e outros cidadãos com potencialidades e capacidades para a vida política.

O presidente vai ter uma oposição dos socialistas com responsabilidade contando com o bom senso de Pedro Duque com quem até Miguel Borges tem uma relação de amizade. O vereador, que transita do mandato passado, não vai deixar de fazer oposição quando tiver de o fazer. Diz que a relação de amizade com o presidente permite um entendimento e que não vai deixar que a proximidade com Miguel Borges lhe tolde o raciocínio.

Fernando Moleirinho diz-se afastado

O ex-presidente da Câmara do Sardoal, Fernando Moleirinho, esteve na tomada de posse dos autarcas do concelho, no centro cultural, sentado discretamente nas últimas filas. O antigo autarca diz que a sua presença foi apenas de apoio aos que tomaram posse e que já não pensa regressar às lides políticas.

Em conversa com O MIRANTE após a cerimónia Fernando Moleirinho diz que o seu tempo já passou e que o que pode fazer nesta altura é, com a sua experiência, ajudar os mais jovens que “podem dar mais ao Sardoal” do que ele poderia dar. O antigo autarca considera que o afastamento dos jovens e de alguns cidadãos da política é um mal geral, tendo ficado satisfeito por ver a presença de alguns jovens no novo elenco da Assembleia Municipal do Sardoal. “É uma perspectiva de que no futuro os jovens possam participar mais”, sublinha.