Água por todos os lados

No Campeonato da Europa de Clubes de Triatlo, que se realizou em Alhandra, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira estiveram presentes com o “Bar da Água”, uma iniciativa de sensibilização para a poupança e gestão correcta da água. Um espaço onde os atletas e todos os participantes puderam beber água de qualidade gratuitamente. Isto a somar à água do Tejo e à chuva forte que foi caindo no fim-de-semana. Foi água por todos os lados....