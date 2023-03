Anacleto arrumou as botas

O Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Sardoal, Anacleto Batista, apresentou renúncia ao cargo depois de no ano passado ter recusado esse caminho perante a insistência do presidente da assembleia-geral da Misericórdia, Miguel Borges, que também é presidente da Câmara do Sardoal. Anacleto Batista não aceitou o conselho e continuou à frente da instituição que lidera há 32 anos. Fê-lo agora, numa altura em que também deixou a bancada do PSD na Assembleia Municipal do Sardoal. Miguel Borges já deve ter ido acender uma velinha a Fátima, a agradecer a benesse....