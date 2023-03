Não será fruta a mais?

A aliança pós-eleitoral entre PSD e PS na Câmara de Santarém apresentou uma lista de projectos para o mandato bastante ambiciosa, até porque entre eles estão muitas obras há muito faladas, debatidas e ambicionadas sem qualquer resultado à vista. Entre os objectivos a que se propõe o Bloco Central escalabitano estão a concessão do mercado municipal, a construção de um complexo desportivo municipal, a requalificação do Campo Emílio Infante da Câmara, a requalificação da antiga EPC, a concretização do MAVU – Museu de Abril e dos Valores Universais e a criação do Centro de Interpretação da Vida e Obra de Bernardo Santareno, para além de muitos outros. O rol é de tal modo ambicioso que, se fossem concretizadas metade das intenções, o Cavaleiro Andante compraria um braçado de foguetes para mandar no final do mandato... A ver vamos!.